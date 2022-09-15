大安、文山區市議員候選人高揚凱與母校東山高中合影。（高揚凱提供）

北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，是國民黨新生代戰將，受地方人士矚目。高揚凱承諾，若當選後要在大安區與文山區皆設立服務處，籌組市民真切需要的志工服務團隊，戮力貢獻所長、建設地方，反應基層民意不漏接。

在文山、大安區成長的高揚凱，家就位在興隆路二段，小學到國中階段就讀靜心中小學，高中時期就讀東山高中，與地方緊密連結，具有深摯的鄉土情懷，言談間總流露對家鄉發展的情感與期待。

高揚凱表示，就讀靜心國小與國中時期，學校離家僅八百公尺，早上總會在福興路四巷的美又美早餐店帶一份九層塔蛋餅加大冰奶，當時已是至高享受，現今仍是這家店的常客，他也說在東山高中的日子，除面對升學壓力，更可貴的是結交了許多至今時常聯絡的好友，成為他這次參選的潛在助力。

高揚凱表示，東山的校景與往日求學生活歷歷在目，無論是體育課全班在教室內趕著換體育「芋頭褲」的「坦誠相見」、前往後山運動場必經的「好漢長坡」、下課時急著到福利社搶剛送到的雞排麵包與油飯，將零錢投進與坐公車一樣的零錢箱、或是一大早五點鐘趕著鮮黃色「興隆線」校車上學等等，求學階段經歷的點點滴滴，他如數家珍，也化為回饋家鄉、建設地方的原動力。

高揚凱認為，其他候選人找選區，看的是當選機率高低與競爭對手的強弱，但對他而言，投身選舉不用想太多，要從自己最熟悉的地方開始，而最熟悉的地方，莫過於家鄉，自己成長的地方。

高揚凱承諾，若當選後要在大安區與文山區皆設立服務處，籌組市民真切需要的志工服務團隊，利用在業界多年的數位化與專案管理經驗，戮力貢獻所長、建設地方，將服務鄉親工作做好做滿，發揮靜心中學「誠愛熱智」的校訓精神，反應基層民意不漏接。