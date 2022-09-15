彭博亞太區首席經濟學家舒暢指出，中國經濟目前正面臨更大的下行風險。領先指標顯示中國7月份經濟的疲弱情況持續至8月份，疫情防控、樓市下滑和電力短缺為市場帶來衝擊。隨著疫情持續、防疫限制措施擴大，經濟可能無法於9月份反彈。而成都實施疫情防控措施，也加劇了中國經濟成長面臨的下行壓力。

據經濟合作暨發展組織（OECD）日前發布的經濟綜合領先指標顯示，中國8月綜合領先指標下滑至98.0，較前月的98.2下滑0.15%，顯示經濟正喪失成長動能。

舒暢表示，「中國經濟增速遠低於2022年官方5.5%的增長目標。全年增長3.6%的預期也面臨著下行風險。中國政策將保持對經濟的支持，公共投資將發揮重要提振作用。中國政府已加大努力支持經濟，宣布了更多刺激措施。中國央行在8月中下調利率，預計央行於年底前將再次降息。」

中國8月份採購經理指數（PMI）證實了經濟在夏季期間繼續放緩。8月份官方製造業PMI從7月的49.0升至49.4，顯示製造業陷入收縮，但速度略有放緩。繼7月份擴張後，8月份財新中國製造業PMI也進入收縮區域。8月份官方非製造業PMI從上月的53.8降至52.6，服務業和建築業商務活動均出現放緩。

「中國經濟下行風險在加大。更多區域爆發疫情和防控措施，拖累消費並對生產和貿易造成干擾。7月份數據顯示房地產困境在惡化。在第二季GDP增長0.4%後，我們7月份曾預計第三季GDP增長4.5%，但現在這個預期正面臨更大下行風險。」舒暢表示。

舒暢認為，中國就業市場7月份有所改善，但仍面臨相當大壓力，將威脅經濟成長前景。7月份城鎮調查失業率進一步降至5.4%，較4月份的高點6.1%進一步回落，但高於五年平均水平5.2%。相比之下，青年失業率達19.9%，創下2018年該數據正式發布以來的新高。經濟重開和政策刺激將會為勞動力市場帶來支持，但服務業的就業前景可能依然黯淡，青年失業率可能居高不下，影響消費力，為服務業帶來更大的下行壓力。