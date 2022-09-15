花蓮市十六股大道跨鐵路橋通車啟用6年，駕駛人反映，車行橋面明顯感到「彈跳」，縣府發現橋面伸縮縫間隙過大，導致車輛跳動。昨起施工更新伸縮縫，採「半半施工」方式輪流封閉單邊車道施工置換，因上下班尖峰時段車流量大，已派員指揮引導，預定11月中旬完工。

2016年4月通車啟用，花蓮市十六股大道（花蓮市2-18計畫道路）西側自花蓮市中央路起，東側則與尚志路及新興路相交，為聯繫花蓮市東西向重要道路，也是市區通往美崙地區的要道，平日交通量頻繁，尤其到了上下班時間，車流量更明顯。

縣府建設處長鄧子榆說，十六股大道由花蓮市公所委託內政部營建署代辦施工，再交由縣府，後來又移交市公所管理。近日發現，該路段的跨鐵路橋橋面伸縮縫因為間隙過大，車輛經過時會跳動，必須置換。縣府已發包，工程經費400多萬元，要置換橋面4處伸縮縫。

十六股大橋才通車6年就受損？建設處研判，除了地震或是車流量大、重車頻繁經過等因素，該橋型設計伸縮縫在斜面和平面交界處，和一般位於平面處不同，也是可能受損的原因之一。

建設處表示，工程已於9月14日開工，第一階段先封閉由西向東的橋上南側車道，第二階段則封閉由東向西的橋上北側車道。考量車行動線安全性，施工期間，東向西(尚志路往中央路方向）車輛均維持行駛於橋上車道，西向東(中央路往尚志路方向）車輛則行駛於橋下既有的側車道，工程預計於11月中旬完工。

縣議員魏嘉彥發現，第一階段橋上南側車道封閉，西向東的用路人須改走橋下側車道，路幅狹小，且因橋下有鐵路平交道，若火車行經很容易塞車，封路施工第一天的上、下班尖峰期出現車流回堵，建議縣政府要求施工廠商派員指揮交通。

縣府回應已提道安會報交管計畫，但會視現場加派人員疏導交通狀況，因施工期間西向東須行駛於橋下側車道，容易因鐵路平交道影響通行，請民眾儘可能改道。