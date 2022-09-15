因應俄烏戰爭情勢，影響民生經濟，行政院今日核定，大宗物資關稅、貨物稅及營業稅檢稅相關優惠延長到今年12月31日止，根據財政部估算，稅損將再擴大96.73億元，加計之前的稅損，將會擴大到將近380億元。

行政院核定，繼續機動調降汽油、柴油與補特蘭一型水泥3項貨物稅，汽油每公升貨物稅從6.83元調降至4.83元；柴油從每公升3.99元調降至2.49元；以及卜蘭特水泥一型水泥每公噸320元減半調降至160元，若實施到年底，貨物稅損將擴大76億元。

另外，調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉每公斤10元調降到5元；烘培用奶粉則由10％調降到5％；奶油則由5％調降到2.5％；無水奶油8％降至4％；小麥由6.5％降至免稅，整體關稅稅損擴大4.23億元。

此外，行政院也核定，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵的營業稅100％，每月稅損約5.5億元，延長3個月約16.5億元。

大宗物資自去年12月開始實施減稅優惠，累計稅損達到280億元，若再延長3個月，稅損將擴大近380億元。