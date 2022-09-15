味全龍第5號外援今天上飛機，預計16日抵達台灣，總教練葉君璋透露新洋投會是名左投、美國籍，先發、後援都可勝任；此外，他也提到，洋炮谷德溫若今天在二軍比賽身體狀況沒問題，明天就會升上一軍、鎮守外野。

31歲外野手谷德溫為右投左打，擁有6年大聯盟經歷，外野3個位置都有豐富經驗，他在本月5日抵台，結束「3+4」隔離檢疫程序後出關，昨天起在二軍出賽，首戰面對統一獅二軍替補上陣，2次打擊沒有安打、獲得1保送。

今天兩軍繼續交手，谷德溫先發鎮守中外野、打第1棒，3打數同樣沒有安打，僅靠1次保送上壘。對於谷德溫的表現，葉總坦言沒有看他比賽影片，「但相信應該不會太差啦！」至於谷德溫上一軍後誰會下二軍，則要等今天賽後才會開會討論。

龍隊目前陣中有鋼龍、布里悍、伍鐸3洋投及1洋炮谷德溫，加上即將抵台的新洋投，目前正好有5名外援，由於今年龍隊仍保有多註冊1名洋將的優勢，不會受到9月19日「洋將大限」影響。