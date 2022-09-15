台積電車用暨微控制器業務開發處處長林振銘，今日指出整個車用產業因步入電子化、數位化產生變革，在缺晶片的時候，總裁魏哲家常遇到車廠要求緊急調貨10、20片晶圓，但這對年產能150億片晶圓的台積電實在不容易，車用電子生產週期5個月、要建新廠也要3、4年後才有新產能，建議車用電子業者先建立緩衝庫存。

林振銘在「2022全球智慧車高峰論壇」中指出，車電子化、數位化是為營造更安全、更綠、更智慧駕駛環境，例如自駕、先進駕駛輔助系統ADAS的普遍，是想把一年一百萬個人為意外降低，電動車也較燃油車降低碳排放量，5G、6G通訊技術則有助車聯網發展。

林振銘解釋2020年起出現的車用晶片荒，因先前供應商向上游砍單，晶片剛好被消費性電子拿走，2021年台積電緊急增加50％產能依然不夠，未來繼續支持車用晶片。

林振銘指出車用電子三大應用帶動車用半導體，ADAS驅動車用電子、區域控制、車用通訊等。ADAS普及，每輛車的感測器要從10顆提升到40顆；未來電動車電池成本漸低；5G普及也有助發展車內資訊娛樂系統，而車聯網讓車與車之間、車與跟基礎建設之間都能連結，預估2021~26年，半導體年均複合成長率（CAGR）16％，相關業者若先建立庫存，待景氣復甦，晶片短缺問題大為降低。

意法半導體也看好車用半導體商機，該公司亞太區副總裁伊容說，2017～2022年，4年間晶片數量成長2倍，從L2半自動駕駛到L4、5自動駕駛，車內矽含量增加2.5倍。對於車用電子商機，他建議未來可介入之處有三：在傳統應用增加內容、數位化與電子化應用、先進應用。