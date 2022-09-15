47歲男星林志穎7月發生嚴重自撞車禍，在加護病房治療10天，整個人暴瘦10公斤，目前已返家休養。今（15日）是林志穎長子Kimi 13歲生日，老婆陳若儀曝光多張天倫之樂的照片，感性地表示：「看你開心的笑了一天，我和爸比心情也跟著你飛揚起來。」

陳若儀透過IG為Kimi慶祝13歲生日：「我想今年你最棒的生日禮物，應該就是一家人能團聚在一起。」隨文附上蛋糕照以及8年前林志穎和Kimi的合照，陳若儀透露當時Kimi五歲生日，特地請昆蟲老師來上課，父子倆的脖子掛著同一條蛇，兩人露出燦笑。

陳若儀也表示，Kimi在周末時和好朋友玩了一整天，「看你開心的笑了一天，我和爸比心情也跟著你飛揚起來，願你永遠開開心心、平安健康，珍惜並享受每一個當下，爸比媽咪永遠永遠愛你。」

目前在家休養的林志穎，曾透露因為車禍躺床的關係，172公分的他體重驟降10公斤，只剩53.7公斤，但他樂觀地看待，為自己喊話：「體重慢慢恢復中，繼續加油。」日前適逢中秋節，不忘發文祝福大家。

不過，林志穎車禍後，來自四面八方的謠言頻傳，陳若儀心疼兒子被惡意扭曲，亂說車禍當下他講「不能去比賽了」，忍不住打抱不平：「不好意思！請問你有在現場嗎？」強調她兒子發生車禍時，下車第一句話是「我爸爸還在裡面」，並轉述當下伸出援手的民眾說法，指她兒子真的很勇敢，「我當場忍不住哭了，他已經非常勇敢，不要再黑他了！」