新北歡樂耶誕城每年都吸引不少民眾前來朝聖，但新北市議員黃俊哲質疑，新北歡樂耶誕城預算經費逐年升高，今年決標更暴增至近7000萬元，痛批一個月的活動花掉7000萬太過燒錢，新北市長侯友宜回應，去年就近6000萬元，今年因為工料雙漲加上擴大辦理，所以經費增加，最重要是能帶動周邊經濟效益。

黃俊哲指出，近5年來新北耶誕城決標金額逐年攀升，2018年2939萬元、2019年3933萬元、2020年5940萬元、2021年5819萬元，今年更暴增至6930萬元，質疑過去3000萬元就能辦成，為何今年增至快7000萬元，嘲諷「是快樂增加一倍嗎？」

侯友宜表示，舉辦歡樂耶誕城是希望能帶動周邊經濟效益，加上「府中雙城」環境改善工程進行中，之後會整理好，周邊環境優化，希望夠吸引更多的人到府中雙城。

觀旅局長楊宗岷補充，今年擴大辦理範圍，包括市民廣場與府中廣場等處，目前籌備中，之後會開記者會請大家拭目以待，絕對精采可期。

另對於城鄉局7日公布新北市29行政轄區城市代表色，以「顏色」表現地方特色，黃俊哲也不滿指出，城鄉局用了2年時間、花了500萬元，決定每一區的代表色，卻看不出實際效益及運用方式？認為其實股長就能選出各區代表色，不須花錢請專家，痛批浪費公帑。黃俊哲並問，為何板橋區代表色是灰色？為何要把板橋搞成像悲情城市？市民真的能認同嗎？

對此，侯友宜表示，他也曾問過城市美學專家，灰色代表古早傳統，意指林家花園歷史悠久，他尊重專業；城鄉局長黃國峰解釋，希望從視覺打造專屬每區的印象，凸顯城市美學，讓在地更容易被各界看見，藉此來帶動地方整體發展，並強調費用包含顧問諮詢費。