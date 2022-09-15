許多民眾會以提神飲料、能量飲提神，也有不少人養成了每日都喝的習慣，甚至也有人一天喝到不只一罐。但要小心過量恐怕有傷身、甚至猝死的疑慮。營養師表示提神飲料不單單只有咖啡因，提醒若真要喝也得要有4個觀念，健康地喝以避免傷身。

●能量飲常見成分 提神關鍵是咖啡因

營養師陳嫚羚表示，提神飲料常見成分如各類添加糖、咖啡因、維生素B群、牛磺酸、瓜拿納、人參等，最主要的提神成分廣泛來看為咖啡因，其為中樞神經刺激物，透過刺激中樞神經達提神效果，瓜拿納也一種是帶有咖啡因成分的萃取物。維生素B群則為輔酶，在營養均衡的情況下，可輔助醣類、蛋白質、脂質等代謝並轉換成能量。牛磺酸也有助提升能量，在不少海鮮類、肉類廣泛存在，一般而言不易缺乏，不過若是在運動等消耗體能的活動下就會流失的較快。而各類添加糖，也是種可快速被人體吸收利用的能量來源。人參也有助補氣、補充體力、能量等，不過一般而言相較其他成分來得少。

●能量飲喝多易猝死？營養師：勿喝太多

雖說從上述來看，除了各類添加糖以外，普遍而言都是有利於人體的成分，不過民眾也口耳相傳提神飲料別喝太多、喝多容易傷身，國內外也有許多因過量而死亡的新聞。對此，陳嫚羚表示，確實飲用過量是有造成身體負擔的疑慮，最主要的關鍵也是在咖啡因。

1. 咖啡因過量：

咖啡因短時間內大量攝取，除了容易過度亢奮，也容易利尿、失眠、抽搐、血壓提升，嚴重則可能造成心悸、心律不整等問題，甚至導致休克、死亡。衛福部建議咖啡因一日攝取上限，成人則不宜超過300毫克，青少年則更少，孩童不建議攝取，但以常見約350毫升的提神飲料來看，就約有120毫克的咖啡因，約近成人上限的一半，一日喝一罐以上就近超標。若提神飲料是大罐的、或平時還有飲用其他如咖啡、茶等帶有咖啡因的飲品自然更加容易超標。

2. 添加糖過量：

提神飲料添加糖如汽水一般的滋味，易讓人一罐接一罐喝。關於添加糖，WHO建議，未成年人一日上限約為25克，不過350毫升的提神飲料就普遍就有40克左右，容易一罐就超標，這還沒算上其他飲食中的添加糖。糖類攝取過多除易肥胖，也不利心血管健康。

3. 鈉過量：

鈉也常在提神飲料中出現，現代人飲食普遍口味偏重，也有攝取過量的情況，容易形成高血壓、影響血管健康。再加上前述提到的咖啡因影響，更容易加重身體負擔。

4. 身體狀況：

成分方面雖有數值建議上限，但每人身體狀況、對咖啡因的耐受度不盡相同，例如需以提神飲料提神的族群，常也是常需熬夜趕報告、打電動等作息不良、日夜顛倒的族群，身體狀況欠佳狀態下，傷身的可能性恐怕更高。上述這些成分因素、人為因素等都是需要留意之處。

●防能量飲傷身 營養師教4觀念健康喝

陳嫚羚表示，提神飲料也是可以健康安心的喝，關鍵就在保持良好習慣。

1. 首先不可過量，真需提神再喝就好。2. 若已有每天飲用的習慣，一天別超過一罐。3. 喝提神飲料後，避免再喝咖啡、茶等同樣帶有咖啡因的飲品，且避免配藥吃，以免加速代謝使得藥效不利，或出現藥物交互作用。4. 平時也建議多喝水，以利代謝提神飲料各類成分，並維持整體身體健康。

她建議，提升精神方式其實很多，像是喝無糖咖啡、無糖綠茶、保持營養均衡、補充B群這些都是方法。若時常感到疲憊，也先檢視自己的生活作息、生活型態為佳，以利從根本調整。

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