美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，是許多家庭採買生活用品必去的地點之一。日前一名人夫上網抱怨，難得和老婆逛一次賣場，沒想到老婆卻直衝指定區域，快速拿了各種體積不小的商品後，轉身就想結帳回家，讓他感覺自己就像是工具人，但貼文曝光後，卻引來許多網友責罵，認為原PO需要好好檢討一番。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己去大賣場購物，習慣拿了需要的東西就離開，整趟購物過程不到半小時就能結束，但他的老婆反而喜歡優哉地走走逛逛，常常超過2小時還沒辦法離開賣場，兩人因此發生過多次爭執，後來一起逛賣場的次數更是銳減。

「久違邀約必定有詐！」原PO表示，老婆某天突然一反常態，主動邀約逛賣場，因此他也試著調整心態，還說要「耐著性子體會逛大賣場的樂趣，當成散步的感覺。」但讓人出乎意料的是，原PO的老婆一踏入賣場，竟果決地直衝特定區域，飛快地把各種體積不小的商品丟進購物車，就準備要結帳回家。

感到不可思議的原PO問：「欸！你不逛嗎？」老婆則回應：「要慢慢逛我會找姊妹，反正逛大賣場你又不覺得好玩，那就來幫我把這些很重的東西帶回家」，原PO當場傻眼，笑說：「原本想說來學著陪她逛街，結果她只想要我當工具人」，最後他也請老婆先買較迫切需要的商品，其他則改用網購：「不然光是現在這車怎麼拿回家我都很頭痛」。

男網友發現老婆一改常態，快速地拿了商品就想要去結帳。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章一出引起許多網友不滿，認為原PO應該要好好反省，「怎麼樣買東西你都不開心，你很傲嬌耶」、「還是不要找你比較好，碎嘴很煩」、「只管目的，生活會失去很多樂趣」、「這樣叫工具人？我都可以自己搬了，做什麼都不需要你，你可以掰掰了」、「這根本不值得同情欸」、「只是看個文字而已就莫名火大」。