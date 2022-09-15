虱目魚在台南已有近400年養殖歷史。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南有「虱目魚的故鄉」之稱，隨著近年來原物料上漲、疫情影響、氣候變遷及漁民考慮市場需求等綜合因素，各地虱目魚養殖面積及數量都有逐年減少情形，使得虱目魚的價格比往年平穩。

虱目魚在台南已有近400年養殖歷史，對台南人來說，虱目魚不僅是漁民謀生、發展漁村經濟的產業，更是已融入了台南人的生活，虱目魚特色小吃更是聞名全台的美食。

台南虱目魚主要養殖在七股、安南、北門、學甲及將軍等沿海區域，依今年放養量申報統計結果，台南虱目魚養殖面積約3611公頃，放養量約9144萬尾，其養殖面積、放養量為全台第一。

另外，南市府農業局提到，為實現能源永續發展、能源政策宜與在地產業結合，取得農業設施容許同意之漁電共生案場，其經營養殖物種仍須達漁業統計年報近3年產量平均值7成，否則仍需依規定撤照。

南市府農業局說，漁電共生把關好，讓養殖漁業及綠能共存雙贏，新鮮美味的台南虱目魚一樣能品嚐到。