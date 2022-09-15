金門地區65歲以上老年人口占比約15％，已進入高齡社會。縣議長洪允典今天向到訪的金門醫院新任院長王世典建議就其醫療專長開設老年門診、脊椎專科，並盡快改善現有復健科空間及量能不足問題，讓鄉親的健康獲得更多保障。

王世典院長今天在副院長董文雅、陳根雄等人的陪同下拜會縣議會，縣議長洪允典偕同議員王秀玉、王碧珍及秘書長翁自保、秘書陳崑福等人歡迎。

洪允典表示，王院長的醫療專長為骨科及困難脊椎側彎診斷、治療與矯正手術等項目，精湛醫術在醫界廣為流傳，對人口結構早已邁入高齡社會的金門來說，將是患者的一大福音。

洪允典強調，只要對鄉親就醫需求有幫助，不論是設備或是人才留用，縣議會都會給予金門醫院大力支持。翁自保祕書長和王秀玉議員也說，在歷任院長的努力下，假日門診及夜診量已有增加，但希望再增加包括甲狀腺穿刺、大腸鏡及胃鏡等檢驗項目及老人整合門診，以免鄉親必須赴台求診，或有待診時間過長的困擾。

另該院有些醫師面臨屆齡待退，如副院長林仁鑫看病細心，深獲病患信任，類似這樣的醫師或醫事人員，鄉親們也都希望他們退休後，能以其他方式留任，繼續為鄉親的健康把關。

王世典院長感謝議會的支持，強調會全力提升醫療品質與量能，做好地區醫療工作，並就地區專科醫保生預定回金服務時間、離島醫師和醫事人員屆齡後轉約用繼續服務地方等提出說明。

另針對議員建議將舊有醫院大樓重新改建，以增納其他醫療量能的建議，王世典也表示，原先評估1樓作為腫瘤治療中心，其餘空間作為住宿型長照，但縣府與中央針對腫瘤治療中心仍有不同意見，不過住宿型長照機構已獲衛福部補助新台幣8100萬元建置，目前朝規畫期程辦理中。