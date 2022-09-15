民進黨新北市長候選人林佳龍昨(14日)出席「多元計程車司機工會力挺林佳龍」記者會並提多項計程車政見，不過「臺北市多元化計程車產業工會」發出聲明澄清，與林佳龍合體的李威爾並非該工會理事長。國民黨台北市議員王鴻薇發文打臉酸：「見笑轉生氣？林佳龍被騙還有臉回嘴？」舉出新北市議員葉元之分享的採訪通知截圖，林佳龍陣營確實稱李男是「多元計程車司機工會」理事長，竟還帶著新北市議員李坤城伸臉給人打。

王鴻薇今(15日)在臉書發文表示，「昨天我發佈了『林佳龍被騙，大張旗鼓開記者會說多元計程車工會力挺林佳龍』，沒想到，林佳龍不但不暗自反省，反而帶著新北市議員李坤城伸臉給人打，有這種反應我真的不意外，林佳龍你總是被人詐騙，來看一下你們自己發媒體群的圖片。」

她指出，首先李坤城辯稱說，李威爾先生的「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」，從事多元計程車服務，即為多元計程車工會之一合法立案，團隊或該工會並未掛上「台北市」多元計程車工會。

王鴻薇質疑，「我倒要請問一下林佳龍，根據葉元之分享的，你們自己媒體群新聞發佈，是不是就是直接掛上『多元計程車工會力挺林佳龍記者會』，還是你是說沒有掛上『台北市』所以沒有誤導別人，講出去會被人家笑死，是不是流程直接寫李威爾是工會理事長？」

「請問一下，如果查證到這個程度，說你們總是被騙，怎麼了嗎？」王鴻薇強調，「我才要提醒林佳龍團隊出來開記者會，在搞清楚事實、善盡查證責任以前勿混淆社會大眾視聽。記得林佳龍你之前不是還要告我嗎？所以到底告去哪裡了？怎麼後來都沒聲音？我還是那句話要告都來，我絕對奉陪！」