台東市鐵花聚落附近1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑50公分大的傷口，愛樹志工劉旭峰緊急塗上藍色油漆防止細菌感染。（蔡旻妤攝）

台東市鐵花聚落附近1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑50公分大的傷口，愛樹志工劉旭峰緊急塗上藍色油漆防止細菌感染。（蔡旻妤攝）

台東市鐵花聚落附近1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑50公分大的傷口，愛樹志工劉旭峰緊急塗上藍色油漆防止細菌感染，留下美麗顯眼的傷口。農委會林試所全國種樹諮詢中心諮詢專家陳正豐大讚，樹木醫美師在台東，叫伊第1名。

民眾近日經過博愛路和新生路口的連鎖漢堡店旁，發現1棵茄苳老樹遭人鋸下直徑約50公分粗的樹幹。劉旭峰發現後，幫老樹「緊急搶救」，將傷口塗上油漆，防止細菌感染和乾裂。

劉旭峰表示，這麼大的傷口，要花很多年樹皮才包得起來，在沒包起來之前爛掉，就永遠也包不起來了。老樹未被正確修剪，切斷點未在妥適位置，對樹結構造成傷害，樹木若腐朽，恐危及民眾的安全。

劉旭峰說，他塗上油漆保護傷口，防止傷口裂開和感染細菌，若感染腐朽菌會導致樹幹中空。用藍色漆是因為夠醒目、對比性強，容易觀察傷口包覆情況及保護漆面是否有剝落。

陳正豐看到後，感動發文寫下「叫伊 （劉旭峰）第1名，樹木醫美師在台東」，正確撫育修剪才有健康的樹木。他說，同樹不同命，這棵遭不當修剪的老樹雖然沒有池上金城武樹知名，但還好有愛樹志工幫忙收拾公部門留下爛攤子。

委託廠商修剪樹的台東縣政府交通及觀光發展處觀光管理科表示，因為這棵茄冬樹位於停車旁，接獲許多民眾反映，樹枝太低妨礙停車且果實掉落會弄髒車頂，因此發包委託廠商修剪，未料廠商過度修剪，要求廠商立即停工。

台東縣議員林參天15日在台東縣議會質詢表示，台東縣政府近2個月拼命砍樹，包括正氣公園及四維路的菩提老樹移除，最近又準備砍除台東高中旁2、30公尺高的黑板樹，他呼籲台東縣長饒慶鈴「別再亂砍樹」。