1名國道警官被爆出9月在網路上結識1名15歲少年，2人在公廁內發生關係，對方父母得知後提告，警方在該警官的住所發現多名少年的大量裸照，法院已將其裁定收押禁見，該警官也被記2大過免職；目前國道公路警察局長楊春鈞目前已向警署自請處分，3名長官也受到連坐罰。

據悉警方12日前往該警官的住所搜查時，在電腦裡發現多張不同少年的裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄，該警官目前僅稱有與少年發生關係，但否認性侵；目前國道公路警察局長楊春鈞已向警政署自請處分，該警官任職的大隊前後任2名大隊長，皆被記過1次處分，駐區督察遭記1次申誡。

據調查，該名警官9月初透過網路交友，結識年僅15歲的青少年，2人在公廁發生性行為，該少年後來自認不妥，向父母坦承此事，父母獲知後才向警局報案、提告；該員警則強調發生關係是你情我願，但因當事人未滿18歲，警方依違反兒少性剝削防治條例將他送辦，台北地院裁定羈押禁見。

國道警察局副局長張夢麟表示，對此事件國道警察深感遺憾與抱歉，該涉案員警為執法人員，知法犯法，並經法院羈押已嚴重影響警譽，13日晚間立即召開考績委員會議決議予以涉案員警記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。