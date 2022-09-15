俄羅斯石油(Rosneft)周四表示，受益於嚴格的成本控制，今年上半淨利大增13%，來到4320億盧布(約72.2億美元)。
執行長Igor Sechin說，俄羅斯石油正受到前所未有的外部壓力以及非法的制裁。
西方因烏克蘭問題，對俄企實施制裁，阻止其全球貿易，也使得公司融資很困難。
俄羅斯石油說，今年1~6月石油銷售為年增5.7%；而公司債務與年初相比，則下降了12%。
Sechin說，歸功於較高的營運效率和適當的管理決策，公司得以確保業務的連續性和穩定性。
俄羅斯石油佔了BP油氣儲量的半數和產量的3分之1。而儘管BP宣布要撤資，但Sechin表示，BP仍為俄羅斯石油最大的私人股東。BP應得的股息將轉入特別帳戶，因為俄羅斯實施資本管制，限制跨境的轉匯。
俄羅斯石油說，BP仍有資格獲得2021年的股息。
俄羅斯石油表示，上半年油氣產量達到每日485萬桶油當量，較去年同期增長1.5%。
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