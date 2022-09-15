《全明星運動會4》紅隊成員陳怡叡（Yuri）近日接受影音平台訪問，坦言最害怕的項目是游泳，因為她不會游自由式，「剛接觸自由式時又剛好是確診、肺活量最差的時候，當時練習時都有一種快喘不過氣來的感覺。」現在終於可游完50公尺，「但因為之前的經驗，還是有點小陰影需要克服。」

陳怡叡在學生時期就曾參加過校內多項運動，自認體育成績及運動細胞都還不錯，後來也加入啦啦隊，啦啦隊需要耗費的體力及日常訓練其實不亞於其他的運動項目。她透露，在參加節目前，「有特別針對測試賽的幾個項目做密集的訓練，所以有掌握到一些運動的技巧。」希望能在節目中有好的表現。

加入《全明星4》的契機？陳怡叡說：「想透過節目嘗試各種不同的運動項目，我也希望能透過節目告訴觀眾，我不只是想當漂亮女生，我也可以揮灑汗水，有十足的拼勁，勇敢接受所有挑戰，期許能超越自己！」

她也說：「運動會像是把生命裡的的挫折跟挑戰濃縮，希望能夠透過運動會找到更多面對挑戰的勇氣，更有韌性、智慧的解決生命裡的難題。」她說最信心的項目是射箭，「練習射箭的過程很有趣，在拉弓的過程、靜下心來，可以更明確感受到自己從裡到外的呼吸調節、肌肉運用，是非常需要技巧及練心的項目。」

會擔心受傷嗎？她表示自己其實不太容易受傷，「但現在腳上已經佈滿了大小瘀青，加上第一次團賽不小心腳踝翻船的扭傷。」不過她灑脫地說：「我自己把這些傷當做是比賽練習的勳章。」

那會擔心出糗而放不開嗎？陳怡叡樂觀地笑說：「不會放不開，反而怕放得太開，覺得自己很適合實境秀，可以很全然真實的做自己，表達自己。」反而因為沒有當過運動員備賽的經驗，面對每天密集的練習，她認為在賽場上好好發揮是一件很不習慣的事，比起克服體能障礙，她認為更要克服的是對不拿手項目的「恐懼感」跟「不自信」，唯有心態調適好，才能夠發揮好平時練習的水準。

至於與領隊江宏傑相處，陳怡叡分享：「小傑哥私底下是一個大男孩，他其實年紀跟我們差不多，卻身兼領隊、爸爸等多種身分、承受著不同種身分帶來的壓力，我很佩服他。」最夯綜藝《全明星運動會4》MyVideo同步跟播中。