彰化縣花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈的基座，明顯狗狗都已經尿蝕出一個洞。（陳元銘提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉中橋街靜音公園旁控制箱外露。（陳元銘提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉長參選人葉繼元和議員李成濟則指出，花壇鄉民紛紛反映，聽竹街與環山路口有一燈桿搖晃，螺絲已經鬆脫。（葉繼元提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉長參選人葉繼元和議員李成濟則指出，花壇鄉民紛紛反映，聽竹街與環山路口有一燈桿搖晃，螺絲已經鬆脫。（葉繼元提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣員林市中山南路與南昌路口2日發生紅綠燈重砸新手媽媽，彰化縣警局進行交通號誌總體檢，15日上午公布縣內3150處號誌，清查結果計有13處 異常，雖未有立即危害，經連日維修已全數完成修復或加固。不少縣民不以為然，紛紛再投訴、舉報繡蝕嚴重的號誌座，質疑「這樣也准過去？」這個總體檢徹底嗎？

被砸女騎士是新手媽媽，新生兒才3個月大，被砸斷肋骨、胸椎脫位、頸椎送損，影響下半身活動，引起各界震驚，除了一起集氣加油、祈禱早日康復，各界也都要求亡羊補牢，要更重視路口安全，彰化縣警局也迅速投入列冊清查。

但歷經半個月，彰化縣警察局今天上午公布完成清查並且修復，不少縣民卻傻眼，紛紛在社團群組PO出基座繡蝕的照片，指出真相太驚人，根本只是說說而已啊。

花壇俱樂部臉書社群版主陳元銘就拍下花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈的基座，明顯狗狗都已經尿蝕出一個洞，網友議論紛紛，直呼擔心害怕好久了，尤其，這次員林出事後，更警覺要修復、加固的話，這根也要列入，豈料不見動靜，現在沒問題，狗狗再尿下去，哪一天風大雨大或地震什麼的，也可能說倒就倒了啊。

說到狗狗尿尿，鄉民也指出，靈安宮牌樓基座也被尿蝕得不安全了。另外花壇俱樂部網友也指出中橋街靜音公園旁控制箱外露，看起來也很不安全。

花壇鄉長參選人葉繼元和議員李成濟則指出，花壇鄉民紛紛反映，聽竹街與環山路口有一燈桿搖晃嚴重，不只交通號誌要列冊清查，路燈也可能釀禍，政府相關單位應馬上處理改善。

彰化縣警察局表示，花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈有列冊，廠商奔波備料，已持續要求盡速修復改善。