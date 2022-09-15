民進黨新北市黨部17日將在板橋第一運動場外廣場，舉辦「秋の夜 露天星空親子電影院」，在週末的午後時光，透過市集、表演節目還有氣墊遊戲區，讓市民能親子同樂，打造共同的感動與回憶，也能重溫兒時在廟埕看露天電影的歡樂時光。

「秋の夜 露天星空親子電影院」自下午2時開始至晚上8時，現場設有氣墊遊戲區與童趣市集區，下午4時主舞台區將進行親子互動表演秀，刺激感官也增進親子情誼，並預計於晚間6時放映優質親子電影《寶貝老闆：家大業大》，透過電影提供豐富知識，寓教於樂。黨部也邀請小岳哥哥進行映後有獎徵答以及唱跳秀。

主委何博文表示，過去童年時期，大家都有在廟埕看布袋戲和露天電影的經驗，尤其中秋節是土地公誕辰，中秋前後各地土地公廟都非常熱鬧，地方頭人還會請戲班或放映電影酬神，也以此慰勞鄉親，現在中秋節剛過，舉辦露天電影放映，要讓大家重溫兒時回憶，另外還有市集和氣墊遊戲區，邀請市民朋友帶著爸媽和小孩一起來玩，嬤孫同樂、親子同遊。

何博文提到，從2020年至今，台灣每年都有選舉和公投，這是民主的常態，但可能也帶來一些紛擾、喧囂，所以這次舉辦軟性的活動，希望讓大家在選舉的喧囂裡，轉換氛圍，感受到民主的多元性。如同民進黨新北市長參選人林佳龍所說的，「選舉就是一場民主的嘉年華」，不論你是否認同民進黨，都歡迎大家攜家帶眷一起來看場電影，享受這場嘉年華，一起做新北市的主人。

活動由民進黨新北市黨部主辦，立法委員張宏陸、立法委員羅致政、新北市議員何博文、新北市議員黃俊哲、新北市議員戴瑋姍、新北市議員候選人石一佑、新北市議員候選人山田摩衣、新北市議員候選人黃淑君共同協辦。