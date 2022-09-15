美東時間9月14日美國參議院外交委員會審議通過《2022年台灣政策法》，將具體條文做了一些修改後提交參院全會審議。中共外交部發言人警告稱，該案如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定造成極其嚴重後果。

大陸外交部發言人毛寧在回覆有關美國參院外委會通過《2022年台灣政策法案的》提問時表示，有關法案嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧重申北京對台政策說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國將堅定不移推進國家完全統一。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。

她指出 ，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中美三個聯合公報的核心內涵。該案如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。

發言人毛寧最後說，我們強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」承諾落到實處，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止推進審議有關法案。中方將視該案進展情況和最終結果，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。