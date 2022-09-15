國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究報告涉抄襲，稱有保密條款無法對外說明，不斷遭對手抨擊、要求儘速出面說明。張善政競選辦公室發言人何元楷批評，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬身為立委，應該最懂法律、法條、合約規範，卻不斷逼人觸法，連網友都看不下去說這是綠營沒輒了，所以繼續潑髒水。

何元楷指出，張善政針對農委會報告案已說明得相當清楚，且也有人揭露相關保密條款，但鄭運鵬彷彿選擇性看不到，仍針對此案進行無的放矢的攻擊，最讓人匪夷所思的是，鄭運鵬身為立法委員絕對是最懂法律、法條、合約規範等，卻不斷要逼張善政公然違反合約中白紙黑字的保密條款，「懂法之人卻要逼別人違法？還是本來就習慣性沒把法看在眼裡？」。

何元楷說，鄭運鵬這段時間確實辛苦，先是毀譽不計的力挺林智堅抄襲，「堅下鵬上」自己被趕鴨子上架，「走了抄襲的、來了挺抄襲的」，讓鄭運鵬連自己黨內大老都看不下去。現在把宏碁案當作桃園選情的「興奮劑」，除了鄭運鵬緊抓保密條款不放，就連民進黨立院黨團、農委會也跟著配合歹戲拖棚，不斷在這件事上無限迴旋，有網友問說，民進黨是沒步了還是沒輒了，所以只能堅持繼續潑髒水？

何元楷表示，姑且當作民進黨人士至今仍搞不懂何謂保密條款，帶大家重新複習。農委會（合約甲方）跟宏碁公司（合約乙方）當年所簽的合約條款中第十條之一，明訂為「保密條款」，內容係「計畫主持人及計畫參與人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方（包括計畫主持人、執行團隊成員等）均不得將契約內容、執行情形及研發成果等公開或洩漏於本契約關係人以外之人員…」，民進黨還要繼續跳針嗎？還要繼續抹黑張善政嗎？

何元楷說，從近日張善政候選人勤跑基層，桃園鄉親們的反應明顯感覺得到，大家對這件事心裡都很清楚，對於不得違反保密條款也有充分的認知，若民進黨及鄭運鵬堅持要歹戲拖棚、明明懂法卻要逼人違法，繼續抹黑張善政，民眾也都會明白，這場選舉唯有張善政是可以讓市民託付的候選人。