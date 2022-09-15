三餐都吃很飽，卻還是營養不足，表示身體沒有攝取到足夠營養素。營養師表示，人體運作需靠各種元素維持，並分享台灣民眾最常缺乏的4種營養素，還列出營養素個別所需攝取建議量、推薦食品等，如果從天然飲食中難以吃足，也可選擇適合保健食品補充。

營養師曾依田在臉書粉專《營養食事Ms.E10–營養師依田》分享案例，一名38歲媽媽身高160公分、體重41公斤，婚後成為全職家庭主婦，忙於照顧孩子，她有時只吃零食充飢，雖然確實能獲得飽足感，但長期熱量、蛋白質不足，導致她瘦成皮包骨，可見營養均衡對身體非常重要，可別以為有吃東西就是補進營養。

根據最新國民營養調查顯示，台灣民眾大都缺乏維生素D、維生素E、鈣質及膳食纖維。每天能吃到3份蔬菜的人不到兩成，導致身體膳食纖維不足，其中膳食纖維除了幫助排便、保持腸道健康，還有穩定血糖、降膽固醇的作用，有些人誤以為蔬菜等於水果，但千萬別用水果取代蔬菜，建議民眾每日纖維攝取量為25克，至少吃3份蔬菜。另外，主食多選擇全穀雜糧，如燕麥、薏仁、地瓜、糙米。

再來是「維生素D」，全年齡層都不足，尤其女性偏低，而維生素D有助鈣質吸收，與免疫調節、肌少症有關，維生素D有40%來源自於食物，另外60%來自日曬，建議民眾每天上午10點至下午2點，可以外出曬太陽10至15分鐘，並搭配適合的飲食，例如雞蛋、日曬過的香菇、秋刀魚等，也可適度搭配保健食品。

「鈣質」則是4歲以上民眾都不足，但青少年和中壯年非常需要，因為鈣質有助強化骨質，還能維持神經正常與情緒穩定，建議民眾每天攝取2份鮮乳，或攝取芝麻、板豆腐、深綠色蔬菜、小魚乾等富含鈣質的食物，平時可搭配阻力運動，能預防骨鬆。

最後是「維生素E」，7歲以上族群都不足，女性缺乏程度較高，但維生素E具有抗氧化力、增進黏膜健康、維持生育能力、幫助組織修復、保護心血管的功能，對身體非常重要，民眾可以從堅果、植物油與深綠色蔬菜攝取，例如芝麻、杏仁、葵瓜子、橄欖油、亞麻仁油。