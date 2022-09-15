美國紐約過去這一星期可忙的，除了知名紐約時裝周正緊鑼密鼓的走秀中，與其緊密結合的Vogue World也為這個時裝周帶來更為熱鬧的火花，Michael Kors更與紐約知名牛肉三明治老店Katz’s Deli合作，在Vogue World中供應煙燻牛肉三明治，讓不少觀注時裝秀的網友敲碗好想飛現場搶食。而昨日（15）剛結束時裝周走秀的Michael Kors，在時裝周中請來的名人也增加不少話題性，其中最有話題性的莫過於安海瑟薇（Anne Hathaway），座位巧妙被安排在Vogue總編輯安娜溫圖（Annna Wintour）身旁，讓人想起過去知名電影《穿著Prada的惡魔》中暗喻的安娜溫圖本人外，凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）與紐約市長艾瑞克亞當（Eric Adam）也受邀現身觀秀。

藝人安海瑟薇現身Michael Kors秀場。（Michael Kors提供）

今年的Michael Kors設計靈感以城市渡假為設計靈感，打造舒適自然的紐約客風格，值得注意的是配件的設計靈感是來自於2002春夏發表之季，因911取消春夏整場走秀活動，當時他就設計了一款金色橢圓形腰帶，而這個設計在本季重新回歸，並成為秀上配件的重點風格之一。服裝色系則涵蓋了度假時期的柔美色系，從白色、裸色、印花等等，搭配具有休閒感的露指涼鞋與羅馬綁帶涼鞋，相當有可看性。

集優閒與性感於一身，MK本季的度假風格十分強烈，腰帶則是取自21年前的經典設計靈感重新發想而來。（Michael Kors提供）