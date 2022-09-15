微風會員於活動期間，單日全館單筆消費達8000元以上，或使用微風聯名卡當日全館單筆消費6000元以上，可兌換「微風限定摺疊手推車」，贈完為止。（微風提供）

微風廣場獨家，BUCCELLATI Opera Tulle耳環，推薦價34萬元。（微風提供）

微風廣場獨家，LOEWE Hammock橙黃橘牛皮肩背提包，價格店洽。（微風提供）

微風南京新櫃登場，全國電子SONY PS5組合包，推薦價3萬3360元、限定價3萬470元，限量30組。（微風提供）

微風南京獨家THE LAB COACH、Kate Spade AirPods系列，保護殼9折優惠，推薦價1250元至1750元。（微風提供）

周慶限定商品，微風廣場梅森凱瑟年輪可頌捲組合，4入推薦價600元。（微風提供）

周慶限定商品，微風超市日本麝香葡萄福袋，推薦價2100元。（微風提供）

微風廣場Ｘ微風南京周年慶，即起至10月3日（一）登場，除了點數酬賓回饋、來店禮、滿額禮外，今年也推出「微風限定摺疊手推車」，微風會員當日全館單筆達8000元，或用微風聯名卡當日全館單筆達6000元，即可兌換。

加碼抽部分，活動期間在微風廣場，微風會員當日全館單筆滿6000元，可抽長榮航空東南亞、東北亞不限航點雙人來回商務艙機票；在微風南京當日全館單筆滿6000元，可抽Samsung Galaxy Note20、Samsung Galaxy Watch3等三星用品。

周年慶期間微風積點禮遇會員，於微風廣場指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數：珠寶、手表滿3萬元送1萬5000點（＄1500）；國際精品滿1萬元送1萬點（＄1000）；流行名品、飾品滿5000元送5000點（＄500）；化妝品、女鞋滿3000元送3000點（＄300）；微風南京指定品牌滿1萬元送5000點（＄500）；全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）滿3000元送3000點（＄300）。且加碼六天，即起至9月20日，使用微風聯名卡單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點（＄100），在六天內使用Breeze Pay再額外加碼限時回饋，最高還可再賺微風點數4萬5000點（＄4500），豐富加碼下，會員最高回饋達133％。

而微風廣場法國頂級珠寶FRED、義大利高級珠寶Buccellati、CHAUMET、Cartier、BVLGARI、PIAGET等多家全新、獨家商品到貨，加上GUCCI也以全新面貌開幕，推出Gucci Attache微風獨家首賣包款、Gucci Flora系列精緻珠寶。還有全台獨家引進的義大利高跟鞋「Aquazzura」，深受安海瑟薇、韓星徐睿知、凱特王妃等名人喜愛。

為迎接周年慶檔期，微風廣場特別打造「Breeze MEGA Studio」，座落於微風廣場8－10樓，提供沉浸式體驗，適合舉辦商業活動、奢華晚宴、大型演唱會等活動。其中Breeze MEGA Studio內7－8F影廳空間，微風集團攜手索尼影業打造「微風影城SONY PICTURES 影廳」，是全球首創、業界唯一的索尼影業專屬影廳。

微風南京新櫃登場，「全國電子」首家百貨店開幕，9月19日前品牌家電9折起、空調出清8折起；「集雅社」指定商品買萬折500、綁定會員消費集利金5倍送等，提供百貨家電通路最完整的商品。

周慶限定美食部分，紐約最流行的甜點「圓形可頌」，在微風梅森凱瑟也能同步吃到，一次推出榛果巧克力、百香果、開心果及莓果四種口味。Breeze Super微風超市也嚴選高人氣商品，全面9折起，如有葡萄界愛瑪仕之稱的－石川羅馬紅寶石葡萄、日本麝香葡萄，及北海道哈密瓜等精品水果，都有周年慶優惠價；還有米其林主廚御用：竹地雞布封雞、台灣精選在地小農蔬菜、日本宮崎和牛、法式羊排等頂級食材。