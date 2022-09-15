南投縣教育成果捷報頻傳，宏仁國中榮獲全國科展第1名，還有多所學校教育會考表現優異；縣長林明溱15日頒獎表揚，感謝學校用心提升教育品質，並期許各校精進學習課程與教學策略，朝更優質的教育目標前進。

宏仁國中今年在全國科展大放異彩，勇奪生物科冠軍、地球科學科亞軍，更獲得TDK文教基金會第1名，及破紀錄全國學校團體第1名殊榮；光華國小獲得化學科季軍，北梅國中獲得應用科學科季軍；縣內唯一的完全中學旭光高中，獲得高中地球與生活科學科第3名。

宏仁國中校長李孟桂說，該校自從2002年獲得科展第1名後士氣大振，從此科展成為學校的代名詞，21年來3次獲得全國第1名，今年更獲得有史以來最好的成績，證明雖然是偏鄉，只要老師有心、團隊支持、學生努力，一樣能發光發亮。

林明溱表示，縣府非常重視教育，今年共有23所學校在科展及會考中表現優異，特別頒獎表揚，另外為鼓勵19所增A減C有成學校，縣府頒贈10萬元獎勵金，讓各校充實教學設備，提升教學與學習品質。

今年會考全縣平均增A8％、減C1％，獲得增A獎勵的9校中，爽文國中及中寮國中增A，分別達14.4％及6.3％，成長幅度居全縣冠亞軍，兩校平均減C成效也逾2成；獲得減C獎勵的10校中，日新國中及信義國中會考減C分別達12.1％及10.6％，成效卓著。

爽文國中校長陳國樑表示，學校老師用愛與包容對待孩子，在生活教育中灌輸積極學習的觀念，鼓勵他們從有興趣的科目開始學起，提升自信心。