從面相學的角度來看，一個人的耳朵形狀、位置與大小，和個性、運勢，以及是否有能力、有好命息息相關，對此命理專欄《旺好運》分享，耳朵偏大、耳高過眉、耳垂有肉、雙耳貼腦的人有智慧也有福氣，事業、財運更是一生順遂。

一、耳朵偏大

若耳朵偏大、比一般人還要長，通常都是聰明、長壽又有福氣的人，他們從小就好動、精力充沛，而且頭腦靈活，懂得用腦袋來賺錢，一生財富滿滿，晚年也能跟子女過上幸福美滿的生活。

二、耳高過眉

耳朵最上面的位置高於眉毛，代表智慧過人、求知慾強、執行力高，他們不論在什麼環境中都能成為頂尖人物，憑藉自身努力過上好日子。

三、耳垂有肉

耳朵厚實且耳垂有肉的人，大多都是有智慧、有福氣的人，他們心胸寬廣，易得貴人相助，財運、事業運一生順利。

四、雙耳貼腦

雙耳貼腦指的是兩邊耳朵貼著腦袋生長，沒有向外張開，面對面不能清楚看到耳朵樣子的人，這樣的耳相是能力好、財運旺的吉人天相，他們福澤深厚、貴人運強，想要白手起家賺大錢絕不是問題。