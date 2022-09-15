國民黨高市議員陳麗娜突襲式報准登記參選，引發黨內同選區新人陳識明不滿，如今風波持續延燒，據了解，陳麗娜15日向國民黨高市黨部遞交退黨聲明書，黨部主委許福明也證實已收到陳麗娜的退黨聲明書，強調尊重陳麗娜的選擇，近期會與陳麗娜討論，並啟動相關程序，而陳麗娜則表示，自己登板救援已達到效果。

陳麗娜原先宣布不競選連任，卻在選舉登記日最後一刻報准登記參選，為前鎮、小港區議員選戰投下震撼彈，陳識明認為自己受委屈，覺得初選變得毫無意義，先是要求黨部退回初選花費，隨後更到市黨部遞出抗議書，要求許福明下台負責，誓言捍衛青年參政權。

據了解，陳麗娜14日晚間就已經萌生退黨想法，許福明也證實在15日收到陳麗娜的退黨聲明書。許福明表示，陳麗娜最終選擇參選後承受外界許多批評，她選擇退黨一定有自身的考量，市黨部予以尊重，但還是希望陳麗娜多考慮是否要做此決定，近日會再與陳麗娜協調，黨部也會開會討論，並回報中央黨部，後續會按照相關程序處理。

陳麗娜則在臉書發文表示，因為她臨時登板救援，國民黨新人有了著力點，民進黨女性新人黃雍琇也不敢再躺著選，開始大動作對她作出批評，爭取最大聲量，且連帶影響民進黨另位新人黃彥毓，失去婦保到手的「選票轉移」紅利，民進黨小港、前鎮不可能再席次一把抓。

陳麗娜強調，雖然沒熱身就上場救援，弄得自己滿身傷，但登板救援已經產生作用，這是她唯一可以自我安慰的地方。新人需要造勢的支點，祝福他們能透過她把聲量炒起來，只是大家可以更有創意一點，多思考一下小港、前鎮民眾的需求，這樣對選情可能更有幫助。