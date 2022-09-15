烏茲別克總統新聞辦公室今天表示，在中國與烏茲別克領導人舉行會談後，中烏兩國簽署了總額150億美元（新台幣約4680億元）的合約和協議。
俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，中國國家主席習近平與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）今天在撒馬罕（Samarkand）舉行了雙邊會談。習近平稍早抵達烏茲別克進行國事訪問，16日並將參加上海合作組織撒馬罕峰會。
烏茲別克總統新聞辦公室在雙方會談結束後發布消息指出，雙方「達成和簽署了總額150億美元的經貿和投資合作領域的協議」。同時，在最高層訪問架構內，雙方還簽署了投資、建設、採礦、數位化、文化領域的15份文件。
烏茲別克是習近平在COVID-19疫情爆發後2年8月以來首度出訪的第2站，第1站是哈薩克。他將在烏茲別克撒馬罕出席上海合作組織峰會，並可望會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及印度總理莫迪（Narendra Modi）等人。
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