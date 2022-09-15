苗栗縣18鄉鎮市調解委員會去年一年共計受理1968案，其中調解成立有1250件，縣府15日表揚績優調解單位與個人，由副縣長鄧桂菊頒獎感謝調解委員多年在調解業務的奉獻，以及對縣政的配合與支持。

縣府行政處法制科指出，各鄉鎮市調解委員會去年共受理1968件調解案，調解成立有1250件，約占64％，大幅減少訴訟案件並促進地方和諧，功不可沒。

今日接受表揚的調解行政績優單位，特優調解委員會有苗栗市、竹南鎮；優等有頭份市、後龍鎮；甲等有苑裡鎮、通霄鎮。另，獨任調解件數達縣長獎表揚標準者有朱承沛等12人；轉介調解達縣長獎表揚標準者有白宇翔等9人。

此外，符合中央資深調解委員服務年資者有3人，分別是頭份市公所調解委員會主席羅斤發，服務年資30年獲總統感謝狀；泰安鄉公所調解委員劉德祥，服務年資19年，通霄鎮公所調解委員孫廷彰，服務年資16年，兩人可獲內政部長服務年資獎，均已接受中央頒獎表揚。

副縣長鄧桂菊率同行政處長許淑娥、副處長陳世省等人，今天向調解委員致意，並逐一頒發獎項表揚調解績優機關與個人，感謝他們為司法減少訴訟案並增進地方和諧的奉獻。

鄧桂菊表示，調解委員是4年1任無給職的工作，個個具備專業素養又有服務熱忱，更是地方德高望重人士，大家能秉持客觀第三者的立場，調處兩造的爭議，展現出高智慧與專業能力，值得尊敬與效法。尤其去年1968件的調解案，藉由大家的智慧與專業，成功調解1250案，不得不佩服調解委員「實在太厲害了！」這個角色對疏減訟源與增進地方和諧，的確功不可沒。