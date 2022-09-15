魏嘉慶、賴怡均醫師夫妻檔，早在政府開辦長照2.0之前就投入居家醫療，從純公益做起，長照2.0上路後魏嘉慶持續提供大肚、龍井長照醫療服務長者到宅盤點醫療需求並提供服務。（魏嘉慶提供／馮惠宜台中傳真）

魏嘉慶、賴怡均夫妻檔做長照 白袍醫慘被誤認詐騙集團

在台中龍井開業的魏嘉慶、賴怡均夫妻檔，早在政府開辦長照2.0之前就投入居家醫療，從服務無法出門的老病號純公益做起，長照2.0上路後魏嘉慶更是自購電動3輪車大肚、龍井跑透透為需要長照醫療服務長者到宅盤點醫療需求，他自嘲被狗咬，還被當成詐騙集團，仍有民眾不相信有醫師閒到可以到宅服務。

魏嘉慶和太太在東海大學附近開設全家診所，在政府還未推行長照上路時，他就因為有病患逐漸老邁，在子女或病號來電要求下提供居家醫療服務，當時純為公益性質，後來政府推行長照，除提供個案生活服務，也協助解決慢性病患醫療服務，他和太太就承接個管師派案，到宅進行個案醫療需求評估並提供服務。

他坦言這份工作吃力不討好，因為承接後要花時間先閱讀個案就醫、病歷資料，還要到宅實際進行評估，家訪時和郵差一樣，遇到家犬亂吠是常有的事，更甚者可能被狗咬；而也有少數民眾會認為他們是詐騙集團，7月間還有一名60多歲的阿桑打1999要求派案提供長照服務，他到家門口，阿桑連續飆罵15分鐘還驚動鄰居出來勸解。

他表示，從事居家醫療、長照路上，也不是全都充滿敵意與挫折，記憶中有35歲身障女姓半夜賴他表示不想活了，最後在關懷下保住寶貴的生命，也有壯男照顧臥床雙親近10年，期間因為魏嘉慶協助和陪伴，感受到自己並不孤單，病人及家屬滿滿的回饋也成為他持續做下去的動力。

魏嘉慶說，高齡化社會到來，大肚地區高齡問題尤其嚴重，他從小在這長大，深信解決長者的問題，就是幫自己或同齡的三明治族解決問題，秉持「老有所終」理想，他發現除了提供醫療服務，長照2.0長者的生活服務，資源掌握在政府手上，需要整合並盤點做最大化的利用。