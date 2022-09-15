新北市政府舉辦首屆「2022新北企業精典獎暨女傑獎」活動，其中「新北企業女傑奬」最終有10位傑出女性企業主管脫穎而出，遠東百貨總經理徐雪芳帶領遠百轉型布新，績效亮眼，榮獲「新北企業女傑獎」肯定。

遠百近年加快新店成長速度，積極擴大巿占率，信義A13及竹北二家第五代店，更加強數位化發展，提供顧客更便利的購物體驗，同時也透過數位創新與行銷，接觸更多新世代客群。遠百App在資策會2021零售電商消費者行為調查中，位居百貨公司App常用第二名，成功建立新的數位溝通管道。

在員工關懷方面，遠東百貨連續三年推動「員工健康促進計畫」，鼓勵員工成立運動類社團，獲得教育部頒發「運動企業認證」殊榮。而在女性同仁占多數的百貨業，遠百也致力營造平等、尊重的職場環境，推動母性健康保護計畫等。

遠百在「公益在地化」策略下，各地分公司常與當地縣市政府合作公益，板橋大遠百、遠百板橋店2間分公司，每年與新北市政府合作小農市集、弱勢關懷等公益活動，今年初響應新北市政府環保計畫，認養新北海岸線，帶領員工維護所認養的海岸段，共同守護海岸環境。

徐雪芳總經理日前出席頒獎典禮表示：「謝謝大家總是全力以赴，使命必達，也感謝在工作中、生活中支持遠百的每一位朋友。我們會持續努力，深耕在地，永續經營，為大家提供最方便舒適的購物環境，一起開啟美好生活每一天。」