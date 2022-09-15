網傳「蔡英文堂弟蔡世能在桃園成立大日本帝國重建政府」，總統府發言人張惇涵今表示，這又是一則離譜至極的假訊息，蔡總統跟這位蔡世能並沒有任何親戚關係，總統府已蒐證並向警方報案偵辦。

張惇涵指出，蔡總統跟這位蔡世能並沒有任何親戚關係，相關媒體報導中，也並未提及蔡世能是蔡總統的堂弟。

張惇涵強調，對於變造的不實訊息，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，總統府再次呼籲各界，遇到可疑訊息應多加查證，切勿以訛傳訛、切勿轉傳錯假訊息，也期盼謠言止於智者。