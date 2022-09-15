德國總理蕭茲(Olaf Scholz)K周二與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)通了 90 分鐘電話後表示，普丁並沒有改變想法，他不認為發動戰爭入侵烏克蘭的是一件錯誤。

半島電視台(Aljazeera)報導，蕭茲在電話中力勸普丁「尊重烏克蘭主權與領土完整，俄羅斯軍隊主動停火並完全撤出，這是地區有機會實現和平的唯一途徑。」

「但可悲的是，沒有跡象表明，普丁有改變想法或是表現出新的態度。」

雖然這場規勸普丁的對話沒有效果，但德國總理仍表示，持續與普丁保持對話仍然是必要的。他說「保持彼此交談的管道，就這個問題發表意見一定是正確的。」

同時，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在與普丁的另一通電話，也提到烏克蘭的和平前景』微乎其微」。兩人是以解決俄羅斯食品和化肥出口障礙為主要話題。

古特雷斯說：「如果我說和平很快就會降臨，我就是在撒謊；事實上，目前想要達成和平協議的可能性微乎其微，即使只是停火協議也看不到方向。」

儘管如此，關於俄國與烏克蘭的出口協議談判仍在繼續，這是一項由兩部分組成的協議，允許烏克蘭因戰爭受阻的糧食出口，以及俄羅斯的糧食和化肥出口，這是聯合國和土耳其在7月所促成，計劃持續 120 天。可能實現俄羅斯利用黑海出口氨的可能性，這有助於解決全球化肥短缺問題與俄羅斯經濟問題。

氨是一種化肥的關鍵成分，它是通過將空氣中的氮，與天然氣中的氫結合而成，由於天然氣價格飆升，幾家歐洲化肥製造商已停止生產氨。古特雷斯警告說，化肥危機已達到嚴重的程度，他重申對明年全球糧食短缺的擔憂。