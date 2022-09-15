好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）出道多年，演出作品無數，外貌亮麗的她在紅毯總能成為焦點，而她主演的電影《穿著Prada的惡魔》被許多時尚人士譽為時尚界聖經，裡面的穿搭即使多年過去仍不退流行；近期逢電影上映16週年，安海瑟薇在社群平台分享當年劇照，之後出席時尚活動時穿著與電影造型相似，被發現即使過去多年她的外貌依舊沒什麼變，掀起許多影迷討論。

《穿著Prada的惡魔》於今年7月正好逢上映16週年，她在Instagram曬出多張劇照慶祝，恰好14日安海瑟薇受邀出席MICHAEL KORS 2023春夏時裝秀，當天她綁著公主頭，內搭黑色高領毛衣，下半身搭配迷你裙，外罩深咖啡色鱷魚皮風衣，妹妹頭的瀏海讓影迷立刻聯想到她在《穿著Prada的惡魔》電影最後一幕的經典造型，16年過去安海瑟薇幾乎沒什麼變，皮膚依舊白皙透亮，看起來和23歲時一模一樣，凍齡生長掀起網友討論。

安海瑟薇出席MICHAEL KORS 2023春夏時裝秀。（圖／美聯社）

不僅如此，當天還發生有趣插曲，電影中安海瑟薇的上司米蘭達原型「時尚惡魔」安娜溫圖就坐在她隔壁，兩人在秀場同框的照片曝光後引網友熱議「好厲害的畫面」、「跟她電影裡的造型好像」、「缺一個Emily Blunt就太完美了」、「滿滿回憶殺」、「應該研究一下她怎麼保養的」、「完全沒變欸太誇張了」也有人拿電影梗開玩笑，「所以她最後沒有把手機丟掉噴泉裡，還繼續為米蘭達工作？」