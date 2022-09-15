陳昊森挾持方郁婷，拍攝摀嘴戲前貼心先洗手。（威視提供）

張孝全、陳昊森主演犯罪懸疑電影《罪後真相》今（15日）發布正式預告，除了帶出更多「新聞名嘴」張孝全和「落魄通緝犯」陳昊森間亦敵亦友的精彩交鋒，眾多人物關係也初見端倪，以《美國女孩》獲金馬、北影最佳新演員的「怪物新人」方郁婷驚喜亮相，飾演張孝全和鍾瑶的女兒「真真」，片中協助父親查案，卻意外被牽連遭陳昊森挾持，自然演技獲導演陳奕甫大讚有天分又聰明，「她是個天才演員，只要給她指令都可以很快消化，台詞透過她說出來會有獨特節奏，很生活。」

方郁婷在片中詮釋古靈精怪的女學生，平時照顧父親劉立民生活起居，關注他的頻道流量，同時也愛惡搞他，打鬧吐槽是關心彼此的方式。導演表示：「真真是全片最有正能量的角色，因母親過世，她不希望給爸爸帶來負擔，面對爸爸就像朋友，有點小大人的感覺。」方郁婷憶起第1天父女對戲就要噴水叫醒張孝全，事先非常緊張，沒想到正式拍攝時，張孝全竟和導演聯手反嚇她，也迅速拉近彼此距離。張孝全表示為了增加父女相處生活感和雙向互動，偶爾會即興發揮，方郁婷每次都能接球反饋，不會中斷表演，對戲起來舒服又自在，笑說：「我常感覺是自己一直在跟著她的節奏走。」甚至直球告白：「郁婷是我的偶像！」

除了張孝全被圈粉，預告中面露兇狠眼神持刀綁架方郁婷的陳昊森，同樣被她可愛個性迷住，拍攝挾持戲當天，陳昊森本想製造嚴肅氛圍，刻意不說話，怎知方郁婷一抵達現場就主動打招呼，他防備心瞬間被攻破，加上方郁婷講台詞略帶ABC腔，陳昊森直呼：「超級可愛的！」笑說自己簡直少女心大爆發。方郁婷則是特別感謝陳昊森的貼心，「拍綁架戲時他要摀著我的嘴巴，有特別先洗手和消毒，怕弄到我不舒服。」紳士舉動令她印象深刻。

此外，正式預告也揭露更多關鍵人物和情節，包括鍾瑶飾演的節目製作人和影壇新秀詹子萱飾演的死者疑有不尋常互動；以樸素造型登場的安心亞，暗中接應著飾演殺人犯的陳昊森；詮釋集團富二代的石知田文質彬彬的面具下又隱藏什麼秘密？真相眾說紛紜，你選擇相信誰？《罪後真相》將在10月21日至23日舉辦搶先口碑場，10月28日正式上映。