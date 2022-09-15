日本將於9月27日舉行前首相安倍晉三國葬，蔡總統今指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平與駐日本代表謝長廷組代表團出席。國民黨文傳會副主委林家興表示，祝福此次代表團出訪順利，盼台日友好關係持續深化。

林家興指出，此次台灣赴日本的國葬代表團不分朝野黨派，共同代表台灣人民的追思與悼念之意，展現對安倍前首相的敬意；代表團確認成行後，國民黨主席朱立倫特請王金平也代表國民黨轉達慰問之意。

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