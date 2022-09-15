嘉義市購物節發票登錄破3億，首日發票換現金人潮滿滿。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市購物節首日發票換現金人潮滿，整體秩序平順。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市購物節活動開跑2個月，今天是發票兌換現金首日，市府中庭人潮滿滿排隊等換鈔票，市府表示，發票將全數捐贈給嘉義市的社福機構，而目前發票登錄累積金額已破3億元，活動延長至10月10日，民眾可持續登錄發票。

市長黃敏惠表示，嘉義市購物節活動受到雲嘉南鄉親熱烈支持，去年抽豪華汽車，今年升級抽「輕豪宅」，也感謝議會支持再加碼送百萬TOYOTA RAV4油電休旅車，後疫情時代，在「正常生活、積極防疫、穩健開放」的防疫下，市府與民眾攜手「拚經濟、顧民生、搶商機」。

嘉義市購物節7月15日起跑至今2個月，「滿千送百領現金」今天開始發票兌換現金，蘇小姐搶得頭香，為自己及家人總共兌換2500元現金，開心說「希望明年能夠繼續辦購物節活動」，她也肯定今年的動線更優化，還貼心設置等候座位區，秩序平順。

市府建設處長田長沛表示，今年發票換現金的總金額2500萬元，創新高，設籍嘉義市的市民持今年9月1日起在嘉義市店家消費開立的發票，累積滿1000元換100元現金，每人最多累計滿5000元發票，換5百元。

田長沛說，每人每號可領5人份，每日限量800號，可線上預約兌換，「滿千送百領現金」活發票將會全數捐出做公益，而登錄發票參加購物節抽獎須持發票正本領獎，發票有2項不同用途，民眾要在兌換現金或參加抽獎擇一使用發票，10月10日以前（含）發票都可以登錄參加抽獎，登錄截止日10月12日。