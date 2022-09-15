以當代對宇宙的探問，呼應古代詩人屈原的〈天問〉。在當今科學的進展下，藝術家董承濂、張永達對宇宙的好奇、想像與思考，乃至對存在的追問，跨時空地援引先秦古詩名為題，以作品思辨均質性與中心化的世界思維。

國立台灣藝術大學教授，也是董承濂、張永達聯展《天問》的策展人劉俊蘭指出「宇宙的探問，向來不只是科技，也是哲學，跨越世代與歷史，不限學門與文類，關乎時代演進也涉及觀點變異」，認知框架也幾經拆解、重新發現與再定義，美國NASA於2022年夏季最新發佈之璀璨全彩的宇宙深空影像，也撼動了宇宙的既定認知與慣常想像。

董承濂近來作品多圍繞宇宙議題，且糅合了佛學與禪思，汲取天文、數學或物理的科學新知，此次發表的新系列為去年夏天開始構思，以幾何球型為基底，藉以隱喻宇宙天體的基本單位。金屬工藝和珠寶設計養成訓練的董承濂，在球形裡高反差地以結合燈光、鏡面、機動和聲響設計的精密而複雜的構造，創造一個璀璨世界，其中的網狀構成，也呼應宇宙星團的巨大纖維狀結構。

張永達則延續前年底開始發展的「Without Composing」系列，運用科技裝置，讓源自遠古時空的宇宙射線、潛藏於環境中幾乎無所不在的放射粒子，具體地視覺化與聽覺化。此外他也利用具天然放射線的岩石，展現放射能量的衰變發展。

劉俊蘭指出，這樣的偵測系統，見證科技輔具所帶來的感知擴展，揭露人類不易或無能察覺的物質存在，卻也同時質疑著身體感官、反照出人類感知的侷限。作品有著「去作者中心」也「去人類中心」的能量演化。