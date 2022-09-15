民生社區為台灣首個效仿美式都市計畫方法的示範區，綠樹治里的環境、人行宜步的街廓，讓這裡像是台北的世外桃源。而隨著觀念愈發演進，都市規劃的革新不僅只於容積率管制、街道退縮尺度等，更有城市融合生態綠覆、滯洪保水、節能減碳等前瞻視野，帶領城市跟上全球正提倡的永續「綠色築跡」。

遇樹聆風！板橋版民生社區「發現之旅」擁寬廓濃蔭

板橋亞東醫院站「發現之旅」生態社區 一念種下12萬株大樹

在新北市的板橋區，「發現之旅」生態社區腹地5.8萬坪，生活氛圍與民生社區相當類似。這裡富藏了12萬株大樹，並仔細精算過植物的四季消長，走在其中，一年365天都有林蔭，且建築之間街道寬廣，搭配樹影移步易景，讓原本就住在民生社區逾30年的錢先生十分喜歡。『與民生社區稍有不同的是，這裡的公園很大，而民生社區是點狀的』走在基地內闊達2.5萬坪的公園綠地，更讓人感覺由眼入心地沈浸。

社區保留2.5萬坪綠地，種下12萬株喬灌木，減緩都市熱島效應，每年平均溫度可下降1-2度。 (圖/ 新聯陽提供)

既有“家”又有“庭” 一樓庭院宅 6米樓中墅

疫情之後，家，已不只是下班後的歇腳，而是生活、工作、教育、休閒的心靈場域，甚至有更多的人夢想在家擁有獨立庭院，走出門就是釋壓的戶外。「日勝幸福站 發現之旅」室外擁有8-22坪專用庭園，室內樓高6米，開創樓中樓、雙主臥格局，從社區到自家，就像是一個類別墅莊園，室內室外綠意與空間無疆界！