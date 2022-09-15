有「資通訊界奧斯卡獎」美稱的全球資通訊科技應用傑出獎(WITSA 2022 ICT Excellence Award)，今年收到全球109件提案，北市府以「台北智慧城市－生活實驗室」及「酷課雲4.0－親師生平台」，分別獲頒公部門的智慧城市首獎及傑出數位教育學習首獎，由資訊局副局長陳慧敏及教育局主任秘書諶亦聰代表出席領獎。

世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)，是聯合國轄下非政府組織，也是全球最大的資訊科技服務產業組織，會員來自全球五大洲超過80個國家的團隊，舉辦的世界資訊科技大會(WCIT)，也被譽為資通訊界奧林匹克大會。

資訊局解釋，2022全球資通訊科技應用傑出獎，其目的在表揚資通訊產業具傑出表現與貢獻的會員代表的企業或組織，9月14日於馬來西亞檳城舉辦頒獎典禮，而北市府摘下2個首獎，是全台參獎團隊中獲得最多首獎的公部門。

資訊局長呂新科表示，北市創全台之先，成立智慧城市專案辦公室，自2016年起推動智慧城市理念，以「政府為平台，城市為生活實驗室（Living Lab）」的核心價值，開放公共場域提供試驗，過去七年也通過公私合作夥伴關係推動290 多個在現實生活環境中測試的 PoC 專案，像「台北市政府 i-Voting網路投票 」，讓民眾可隨時隨地透過網路投票。

教育局表示，「台北酷課雲」學習平臺秉持著「教育機會平等」理念，致力於打造「資源共享」雲端學習環境，讓校園親師生透過一站式服務方式，啟用及體驗智慧校園各項數位服務，北市親子綁定率超過7成。