太康有機農業生產合作社理事蘇雪莉說，預計到了明年秋天，200棵落羽松的針葉由綠轉黃，景色會更美。（張毓翎攝）

太康有機農業生產合作社10月1日將舉辦「樂夜漫步。田園饗宴」。（蘇雪莉提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區太康有機農業專區，為全台首個公設的有機農業專區，成立10餘年，園內有一座滯洪池，對農民來說是灌溉用水的重要命脈，去年委外經營業者在池畔種植200棵落羽松，形成綿延數公尺的林蔭大道，太康有機農業生產合作社10月1日將舉辦體驗活動，屆時會帶領遊客尋訪這片秋日美景。

太康有機農業生產合作社理事蘇雪莉表示，農作物生長不能沒有水，這片湖是太康有機農業專區內唯一的滯洪池，當初建置專區時，水保局投入經費協助蓋了這座滯洪池，並把水源管線埋到每一個田區，如果缺水灌溉，就把抽水馬達的開關打開，將水引流到田裡。

蘇雪莉提到，當時設置滯洪池時，周圍聘請專家來配置、栽植四季常綠的樹木，關於其周邊的環境維護，目前由專區營運管理中心委外廠商負責，業者為了要綠美化，去年植樹節期間，種植200棵落羽松，預計到了明年秋天，針葉由綠轉黃，景色會更美。

太康有機農業生產合作社除生產有機蔬果外，近年也積極推動食農教育，10月1日將舉辦「樂夜漫步。田園饗宴」，內容包含童玩體驗、手點燈籠、田間散步、有機晚餐饗宴等體驗，為慶祝重陽節將至，1名成人可帶1名75歲以上長者，總共提供20個長者免費名額，

蘇雪莉說，太康具備絕佳的農遊發展潛力，專區內擁有營運中心、餐廳和寬敞的停車場，今年食農教育法通過後，陸續接到許多學校團體尋求合作，盼專區多舉辦一些體驗行程，配合他們單位推動各項食育課程。