去年民間採購BNT疫苗捐贈遭擋爭議延燒，前副總統呂秀蓮、三三會理事長林伯豐（當時工商協進會理事長）也證實曾遭勸阻。前立委郭正亮今(15日)在《大新聞大爆卦》節目指出，德國BNT不可能違反國際貿易合約，擅自跳過上海復星代理權賣台灣疫苗，所以後來民間循商業慣例走自然成功。他還批當時的衛福部長陳時中接機，看到疫苗外包裝有「復必泰」3字就不敢跟它合照，「意識型態強到這樣，真的是心理有病」。

郭正亮表示，其實不只呂秀蓮、林伯豐，還有徐旭東、沈富雄等很多人，行政院發言人羅秉成都從後果來講，說沒有送件，問題是你前面就先講你不用送了；後來又講說前年就開始跟德國的BNT接洽，是中國大陸把我們擋掉了，「欸，你嘛卡拜託咧，你可以跳過代理商去跟製藥廠講？」

「扯這個，你是說德國BNT可以違約，去被上海復星告是不是？」郭正亮說，羅秉成是學法律的，代理合約可以隨便跳過嗎？大中華代理權就是上海復星拿到的合約，所以BNT為何有難言之隱，因為會被告，簡單的商業利益，然後你每次都在那邊扯說，我有去努力啊，問題是你努力的那個道路是錯的，人家沒有這個權力(跳過代理權)，上海復星要維護它的代理權，說你不能這樣做，這個就叫中國大陸介入？

郭正亮質疑，意思是你台灣政府可以完全不遵守國際貿易的合約是不是？如果要這樣硬拗真的是吵沒完。後來慈濟及民間企業走上海復星的道路，立刻就跟BNT拿到了協議，就是這麼簡單，而且還按月到貨，都沒虧欠，哪像莫德納疫苗，貨每次什麼時候來都沒人知道，其實循國際商業的慣例走，自然就會成功。

「最後好像復必泰三個字跟『符仔』一樣，一出現就全身顫抖，不能跟它合照？就是有病嘛！」郭正亮強調，「你意識型態嘛，你心理有病嘛，看到(BNT)來了有復必泰三個字，陳時中就故意不合照？我第一次看到這樣的衛福部長耶！意識型態強到這樣，那個就是BNT，在中國大陸叫復必泰，事實上也只有在香港澳門打，看到復必泰三個字是簡體字就不敢跟它合照，真的是心理有病啦！」

郭正亮說，「那些鏡頭大家都記在心裡，你怎麼去講都沒有用，還在那邊鬼扯說我有努力，謝志偉也說他有努力，是啊，行政院要求他去接觸BNT，他當然要去接觸，可是沒有用嘛，就是這樣。」