民進黨最近網路社群操作出包連連，先是台北市長候選人陳時中爆出盜圖爭議，引發軒然大波，陳時中也火速道歉。而民進黨立委王定宇又被台北市議員徐巧芯揪出，過去幾年王定宇陸續拿部落客的美食照片充當自己的行程照片，甚至連煮給自己兒子吃的「泡麵加蛋照」都是網路擷取而來，王定宇也道歉加刪文。不過迴力鏢看似也打向徐巧芯，就有網友翻出2018年徐巧芯臉書的一篇文章，直指該圖文上面的幾樣美食照片也非徐所拍攝，而是從網路上取得，所以徐巧芯與陳時中跟王定宇一樣，都是盜圖。

對此，徐巧芯在PTT八卦版強力回擊，說明該照片是用來介紹松山區在地店家的示意資訊，並非讓人以為這是她在現場吃的，與陳時中跟王定宇的狀況不能相提並論。

網友ivorysoap也幫徐巧芯補充解釋，假設今天發個FB文章內容是介紹台灣的著名地標，然後我列出阿里山、日月潭、八卦山、台北101，順便附上四張網路上抓的圖，難道算是盗圖嗎？ivorysoap認為，說要算的人好像也有一丁點道理在，但是既然都說了地標介紹，難道還真的去現場拍照嗎？也不會有人看了照片會認為是作者自己照的，在法律上應該算是合理引用。

該名網友進一步舉例，如果是介紹台灣的著名歷史人物，比方丘逢甲、劉銘傳當然是GOOGLE照片後貼上去，即便附上來源仍有可能是盜圖，但是拿來跟王定宇說今晚下麵給兒子吃，再放上一張煮好的泡麵照片，任何人都會以為照片裡的泡麵就是他煮出來的成品，完全不能相比。要把兩件事放一起比，根本就是偷換概念而已。