9月15日是聯合國｢國際民主日｣，聯合國NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等民間團體，在台大應力館舉辦論壇，各界專家學者透過太極門案、反貪腐國際審查閉門會議與社會現象為例，提醒大家「台灣民主有倒退情形」，建議政府回歸良心行政，廢除惡法與獎勵金制度，落實真正民主法治。

針對日前法務部舉辦聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議，這次的審查會議不僅限制公民團體參與，甚至將直播主趕出場外，還要求將拍攝的影片下架、刪除。

NGO志工想將與貪腐相關的資料交給國際審查委員，還遭到工作人員粗暴阻攔，法稅改革聯盟發起人連福隆認為，如果媒體第四權可以這樣對待，顯見台灣民主在開倒車。他奉勸所有候選人，要走歐盟式的民主治理，以人民為中心，透明公開才會取得人民信任，政府必須隨時在網路上公布所有民生相關的議題，包括預算與任何有爭議的案子，讓人民真正當主人。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子致詞表示，公權力是兩面刃，正當地使用就是良政仁民的利器，反之則是暴政害民的利刃，全憑執行公權力者的一念之間，一念之善可以上天堂，一念之惡就可能下地獄，唯有良心才是天地間唯一的仲裁。

台灣人權文化協會理事長吳進生直言，因政府集財富、權力與知識於一身，容易腐敗傲慢，所以需要教育，他認為追究公職犯罪者，應無限溯及既往，這才是對政府最好的教育，犯罪公務員才會警惕。另外國稅局自己規定查稅獎金不用繳稅，這是歪理，卻沒人追究。

前內政部部長李鴻源認為，太極門稅案，要先把真相披露出來，再根據民主國家法治，該怎麼辦就怎麼辦，這才是比較專業的作法。台灣民主一直在被侵蝕，甚至是雪崩式的崩落，再不覺醒很快就會被鄰近國家超越。目前社會是無德到了極盡，每個人都覺得真的受夠了，所謂無德生有德，有德生敬德，接下來就會有一些有德行的人出來，呼籲良心活動，當這樣的人越來越多，就是萬德。台灣社會就會從量變變成質變，台灣的命運、人類的命運就會被改寫，大家就有機會在世界的洪流中存活下來。

太平洋日報社長張寶樂認為，媒體的功能是關心全民的利益、監督政府，但是台灣行政機關居然有立法權可以沒收別人財產，財稅單位竟然可以違法拍賣民產又沒入國庫後私用。像太極門案，法院判決太極門無罪但執行署照樣沒收，訴願也沒有用，還要先繳1／3保證金，這些都是不公平的，曲解或另訂法規就可以沒收民產，再定法規說可以不受處罰，如稅務獎勵金及執行獎金制度根本不該，卻一直存在。

信杰記帳士地政士聯合事務所負責人蔡維杰表示，政府用公權力掌控媒體，讓媒體需要靠政府預算來過活，聽話的廣告預算愈多，管制越少，若敢批評政府，就減少預算甚至關台，數位中介服務法就是網路管制法，一旦施行會更慘，如果立委都沒有為百姓好好把關，就必須強力予以譴責。

主辦單位表示，2022年是驚心動魄的一年，太極門氣功養生學會將於10月16日在台大體育館舉行，「良心領航 點亮希望」愛與和平全球祈福大會，透過實體與線上型態，匯聚全球善念，團結同心，期許人人以良心行動，造福世人。