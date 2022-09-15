美國參議院外委會今（15日）通過備受矚目的《台灣政策法》，對此，民進黨立委蘇巧慧表示，台美關係新突破！美國參議院外交委員會，在台灣時間今日凌晨通過《台灣政策法》草案。此法是自《台灣關係法》後，40多年來，美國對台政策最全面的一次調整。

蘇巧慧表示，《台灣政策法》整部草案，不只重申過往《台灣關係法》和六項保證中保障台灣海峽兩岸穩定的立場，更著手於強化美台之間的國防夥伴關係、探討反制中國侵略的行動、積極強化台美之間經濟的發展與合作，同時也支持美國與台灣的教育與交流計畫。

蘇巧慧表示，此草案通過委員會，是四十多年來，美國最挺台、最全面的政策調整，不僅允諾台美雙邊官方互動，全面協助台灣對抗中國的武力與網路威脅，更多方面深化台美經濟合作關係，促進台美共榮發展。

她說，今天正好是國際民主日，美國參院外委會的決定，對同為民主國家的台灣，意義重大。接下來，草案將送入美國眾、參議院審議，我們將持續關注審議進程，也期許台美關係能夠持續深化、創造共榮未來。