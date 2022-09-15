桃市產總規畫10月13日舉行市政座談會，邀請民進黨桃園市長參選人鄭運鵬參與。（陳夢茹攝）

桃市產總規畫10月13日舉行市政座談會，邀請國民黨桃園市長參選人張善政參與。（桃市產總提供／陳夢茹桃園傳真）

桃市產總規畫10月13日舉行市政座談會，邀請民眾黨桃園市長參選人賴香伶參與。（陳夢茹攝）

桃園市產業總工會15日召開定期理監事會議，4位桃園市長參選人皆到場拜訪致詞，與基層勞工打招呼並分享政策理念，桃市產總另規畫要在10月13日舉行市政座談會，將再邀4人同台針對各項議題用政見較量。

桃市產總10月13日要舉行市政座談會，將就市內教師、消防、客運、移工及醫護權益等各項議題，邀請4名市長參選人公開回應。目前民眾黨桃園市長參選人賴香伶、前立委鄭寶清確定會出席，而民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、國民黨桃園市長張善政皆已記下時間，也有預計將會出席，屆時4人有機會同台用政見一決高下。

桃市產總理事長朱梅雪表示，今天4名市長參選人分別到產總理事會，代表這幾年桃園的勞工運動在「戰鬥協商」的路線下，已成為一股各方不可忽視的力量，桃園是國門也是產業重鎮，相信最後選舉的關鍵點會在勞工族群，勞工要的不是芭樂票，希望4名參選人告訴大家，你可以做什麼、願意做什麼，舉辦市政座談會的用意是要讓城市的勞動者受到更多保障。