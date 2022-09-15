蘋果手機自發售以來一直受到粉絲愛戴，而iPhone 6s更被譽為超耐用的長壽神機，不過隨著iPhone14系列新機開賣，官方發布舊機折價表，iPhone 6s、iPhone 6s Plus都被認定無殘值，「神機無用說」更在網路上掀起討論，但也有人不服，認為iPhone 6s雖然已服役多年，仍有兩個超讚的用途，讓人捨不得輕易割捨。

最新款蘋果手機iPhone14系列將在明（16）日正式販售，日前官方也公布舊換新折價表，其中，下跌幅度最大的就是iPhone 12 Pro Max，原先回收價有18200元，被砍到剩下16500元，而被許多果粉譽為「一代神機」的iPhone 6s和iPhone 6s Plus，更是從名單中被剔除，象徵這兩款舊機被蘋果官方判定毫無殘值。有網友就在臉書社團《爆廢公社二館》無奈地說，「唉…經典神機已經沒用了！」

沒想到貼文一出，許多果粉不認同原PO的「神機無用說」，紛紛留言聲援，「6s摔了無數次還是勇到不行」、「6s五年半持續使用中」、「6+服役中，電池沒換過」、「6s才是真iPhone」、「6s還在撐，邁入7年3個月」、「6s+持續服役中！繼Nokia 3310後最耐用的手機」、「6s神猛的說」。

除此之外，也有其他人認為，這兩款神機可以專門拿來播音樂，或是當成備用機以防不時之需，「我6s用了6年還健在，打算過給小二妹妹續用」、「6s+換成公務機，專門打電話跟傳Line」、「拿來放歌剛剛好」、「放在車上當導航播跟音樂，還是很好用的」、「我的6s都用來放音樂，而且還無損無傷」。