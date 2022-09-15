據美國之音報導，在拜登政府對中國大陸採取更嚴厲的投資和技術出口管制之際，蘋果考慮將大陸晶片廠長江存儲列人iPhone 14快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單，在美國引發軒然大波，專家抨擊，蘋果這種做法對美國是一種「背叛」，另有內行表示，蘋果經常在供應商中挑起價格爭奪戰，但這一策略正中大陸下懷，讓以削價競爭起家的大陸企業成為戰局中的贏家。

除了韓媒BusinessKorea報導，蘋果將大陸長江存儲納人iPhone 14快閃記憶體供應商名單；瑞士信貸一份報告也披露，蘋果正在評估將長江存儲的晶片產品用於iPhone製造。

美國共和黨參議員Marsha Blackburn的前幕僚長、律師弗林特（Charles Flint）表示，「我們剛通過晶片法案，對美國半導體製造和研究提撥527億美元補貼。蘋果實際上是在資助中國，對抗美國的努力，我很不願意這樣形容，但這是一種『背叛』」。

NAND快閃記憶體是一種常用的低容量存儲設備，特點是在設備斷電時也能保存數據。蘋果目前使用NAND晶片主要來自韓國三星、SK海力士及日本鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體）三家公司

長江存儲去年全球市占率約5%，成為世界第六大NAND製造商，排名在三星、SK海力士、鎧俠、威騰電子（Western Digital）和美光之後。

「中國技術威脅」（China Tech Threat）網站共同創辦人、丹麥電信行業諮詢公司Strand Consult副總裁萊頓（Roslyn Layton）表示，存儲晶片的功能重要，因此有必要保障供應鏈中的經濟安全。

萊頓說，「這涉及到經濟安全問題，我們希望確保那些非常敏感的高科技供應商，如果不是來自美國，至少也要是南韓、荷蘭或日本等對我們友好的國家。這正是我們拒絕華為的原因。我們不想在美國使用華為網絡，因為北京政府可以啟動後門管道和入侵途徑。」

專家說，在供應商中挑起價格爭奪戰，是蘋果的一貫做法，但這一策略正中大陸下懷，讓以削價競爭起家的中國大陸企業成為戰局中的贏家。

萊頓認為，大陸以補貼進行低價策略，長江存儲削弱了民主國家記憶晶片供應商的市場影響力。