年底選戰，台南市議員第一選區（大新營區）應選6席，包含1席婦女保障名額，此次共9人登記，上演「9搶6」，尤以藍、綠兩黨各提名的姚正玉、沈家鳳「雙姝對決」備受矚目，民進黨沈家鳳身為現任議員，擁有穩定基本盤優勢；國民黨姚正玉以新人之姿參選，除勤跑基層拜票，結合同黨市長參選人謝龍介政見議題發揮，炒熱話題。

現年42歲的沈家鳳為前台南縣新營市市民代表，2018年首次參選南市第一選區議員勝出，4年任期下來，透過選區服務來扎根，加上勤跑基層、態度親民，選情被外界看好，此次爭取連任，採取穩扎穩打、步步為營的策略，她與市長黃偉哲的聯合競選總部將於10月1日在新營區延平路成立拚選戰。

沈家鳳表示，4年前參選議員時，很感謝大家給予她一個參政機會，在擔任議員的這幾年，攸關婦幼及長輩福利政策，都是她問政最重要的目標，接下來的連任之路，她提出65歲長輩入住長照機構補助1萬元、國小課後安親班輔導補助等政見，懇請鄉親再次給予支持。

另一邊，藍營這次徵召媒體人姚正玉參選南市第一選區議員，積極爭取婦女保障名額，姚正玉指出，溪北地區邊緣化將近12年，其中在大新營區，不只人口老化、流失，地方經濟發展也停滯不前，過去地方引以為傲的特色活動，榮景也慢慢消失。

姚正玉還說，她為媒體人出身，具有媒體人的敏感度和正義感，此次接受國民黨徵召參選，希望擴大「正義」聲量，如果大新營地區僅有1席女性議員，有信心成為鄉親的最好選擇；另外，她擇定10月10日光輝國慶日這天在新營區民治路成立競選總部，拜託鄉親能做她的後盾，一同翻轉大新營。