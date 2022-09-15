金門岸巡隊在后沙海岸發現海漂死豬，立即封鎖現場嚴防病毒傳播。（金門縣動植物防疫所提供）

金門后沙海岸昨發現1頭自大陸漂來的死豬，縣防疫所採樣及消毒作業後，就地焚化掩埋，檢體今（14）日上午送交農委會家畜衛生試驗所檢測，確認感染非洲豬瘟。縣府緊急針對周界半徑3公里內8戶養豬場1983頭在養豬隻進行健康訪視，結果情況良好。

縣府說明，昨天下午16時，金門岸巡通報金寧鄉后沙海岸，發現1頭重約50-60公斤的死豬，防疫所立即趕赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚化掩埋並進行周邊區域徹底消毒。檢體在今天上午送交家畜衛生試驗所，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

縣府指出，金門地處大陸沿海，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒作業，請鄉親放心。

縣府籲請鄉親及農友務必配合政府各項防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，進出畜牧場應更換場內專用靴子和衣服（或著拋棄式防護衣），並定期清潔消毒專用靴子；嚴禁非場內人員及車輛如動物運輸車輛、飼料車及其司機等進入場內；車輛如須進出場內時，應經過嚴密清潔消毒。同時亦應避免涉足其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場和禁止以廚餘養豬，協力將非洲豬瘟阻絕於境外。